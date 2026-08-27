Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a venit cu un mesaj de felicitare pentru Republica Moldova cu ocazia proclamării a 35 de ani de independență. Oficialul a menționat că România a fost și va rămâne cel mai apropiat partener, pentru că, dincolo de politică „ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun”.

„Astăzi, Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței. România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, la 27 august 1991. La mulți ani, Moldova! La mulți ani, fraților basarabeni!”, a scris premierul interimar al României, Ilie Bolojan.

35 de ani de independență

Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate evenimente festive, ceremonii oficiale și manifestări culturale.