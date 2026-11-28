O ambulanță a derapat de pe carosabil, în dimineața zilei de astăzi, în apropierea localității Codreanca, raionul Strășeni. În vehicul se aflau trei persoane, însă, din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

Potrivit poliției, incidentul s-a produs în jurul orei 09:25.

La volanul ambulanței se afla un bărbat de 47 de ani, iar în salon se mai aflau doi angajați medicali.

Preliminar, conducătorul auto ar fi pierdut controlul asupra volanului, iar ambulanța a derapat de pe partea carosabilă.

Cazul a fost înregistrat de poliție și este documentat.