Un șofer a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina pe trotuar, după ce ar fi intrat cu viteză într-o intersecție din Chișinău. Momentul a fost surprins de o cameră de bord. Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție nu ne-au răspuns deocamdată pentru a ne oferi mai mult detalii.

Potrivit martorilor, șoferul ar fi încercat să vireze la stânga înainte ca semaforul să indice culoarea roșie. Acesta ar fi accelerat, însă, din cauza vitezei, a pierdut controlul asupra mașinii, care a ajuns pe trotuar. Cazul ar fi avut loc ieri, 5 septembrie.

Imaginile surprinse de camera de bord arată momentul în care automobilul intră în intersecție și virează brusc, după care ajunge pe trotuar.

Deocamdată nu se știe dacă în urma incidentului au fost înregistrate victime sau pagube materiale.