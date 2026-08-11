Lacul din zona Muzeului Satului din sectorul Botanica, seacă văzând cu ochii și a ajuns de nerecunoscut. Apa s-a retras considerabil, iar în locul ei au rămas nămol, deșeuri și vegetație. Oamenii spun că situația s-a agravat în ultimul an și cer intervenția autorităților. Primăria Chișinău susține că lacul se află în gestiunea Guvernului și spune că a solicitat în repetate rânduri preluarea acestuia.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Cu doar câțiva ani în urmă, lacul din zona Muzeului Satului era un loc îndrăgit de locuitorii Chișinăului, unde oamenii veneau să se plimbe, să se relaxeze și să se bucure de peisajul verde. Astăzi, imaginea este cu totul alta. Apa s-a retras vizibil, iar o parte din lac a secat, lăsând în urmă deșeuri, nămol și resturi de vegetație. Locul care cândva oferea un colț de liniște și natură a ajuns să fie greu de recunoscut.”

Cei care locuiesc prin preajmă spun că starea lacului s-a înrăutățit în ultimul an.

„În partea asta în general deja este mâl în loc de iaz.”

„Eu consider că ar trebui să fie curățiți cel puțin copacii care cresc împrejur. Nu e ok. Trebuie să fie un centru de agrement pentru chișinăueni și oaspeți.”

Iar pe Anatolie l-am surprins la pescuit. Bărbatul spune că vine la acest lac pentru că este cel mai aproape de casa lui și speră ca autoritățile să se autosesizeze, întrucât condițiile de aici nu sunt potrivite nici pentru vizitatori, nici pentru pescari.

Anatolie, PESCAR: „Eu știu, de făcut condiții pentru persoane, cum se face în alte țări. Am fost peste hotare. Mai este câte o măsuță, oamenii au unde să facă un frigărui.”

„Acolo, în deal, tot erau niște izvoare, curgeau din pădure. Dacă s-a înnămolit, s-au astupat și izvoarele. Acum e secetă, apa a scăzut.”

Totuși, pentru unii, condițiile deplorabile ale lacului nu reprezintă o problemă. Acest bărbat a decis să se răcorească în apele iazului.

„-Eu din 1997 aici înot.

-Nu vă deranjează faptul că nu este curățat?

-Mă deranjează, dar ce pot să fac? Nu e al primăriei iazul.”

Zilele trecute, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a scris într-o postare pe pagina sa de Facebook că lacul se află în gestiunea Guvernului. Totodată, Ceban susține că a solicitat în repetate rânduri ca această zonă să fie transmisă în gestiunea Primăriei, însă, până în prezent, nu a primit un răspuns în acest sens. Am sunat la Ministerul Mediului, dar și la Agenția de Mediu pentru a afla în gestiunea cui se află acest lac și cine trebuie să aibă grijă de el, însă nu ne-a răspuns deocamdată nimeni.