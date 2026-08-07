Un bărbat de 59 de ani, fără acte de identitate asupra sa, a fost prins de un echipaj al Poliției de Frontieră în apropierea unei cantități de lemn de salcie tăiat ilegal, în raionul Cahul. Cazul este investigat de autorități, care încearcă să stabilească dacă bărbatul are vreo legătură cu defrișarea neautorizată.

Potrivit Poliției de Frontieră, în satul Manta au fost depistați aproximativ 2 metri steri de lemn tăiat ilegal. În timpul cercetării împrejurimilor, autoritățile l-a observat pe bărbat chiar în apropierea masei lemnoase.

Bărbatul de 59 de ani nu deținea niciun act de identitate.

Autoritățile urmează să stabilească de ce se afla acesta în zonă și dacă are vreo legătură cu tăierea neautorizată a arborilor.