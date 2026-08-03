În acest an, cele mai mari medii la examenul național de bacalaureat au fost înregistrate de liceele „Spiru Haret”, „Prometeu-Prim” și „Aristotel” din Chișinău. În top 10 al instituțiilor cu cele mai bune rezultate se regăsește și un liceu din afara capitalei – Liceul „Vasile Alecsandri” din Ungheni, clasat pe locul șapte.

Potrivit Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, mediile obținute sunt următoarele:

1.Instituția Publică Liceul Teoretic „Spiru Haret” (Chișinău) – 9,36

2. Instituția Privată de Învățământ Liceul de Creativitate și Inventică „PROMETEU-PRIM” (Chișinău) – 9,26

3. Instituția Publică Liceul Teoretic Republican „Aristotel” (Chișinău) – 9,14

4. Instituția Privată Liceul „Da Vinci” (Chișinău) – 9,10

5. Instituția Privată de Învățământ Liceul de Creativitate și Inventică „PROMETEU-PROTALENT” (Chișinău) – 8,87

6. Instituția Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade” (Chișinău) – 8,84

7. Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” (Ungheni) – 8,81

8. Instituția de Învățământ Liceul „Litterarum” (Chișinău) – 8,72

9. Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” (Chișinău) – 8,69

10. Liceul Teoretic „Dante Alighieri” (Chișinău) – 8,62

Datele Ministerului Educației

Potrivit Ministerului Educației, în 2026, numărul absolvenților care au încheiat examenul național de bacalaureat cu media generală 10 a crescut de la 85 la 114 după examinarea contestațiilor. Totodată, încă 258 de candidați au promovat examenul, iar rata totală de promovare a ajuns la 76,81%, fiind în creștere pentru al treilea an consecutiv.

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