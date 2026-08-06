Alexei Lungu, liderul partidului „Șansă”, formațiune asociată cu oligarhul fugar Ilan Șor și dizolvată recent de Curtea de Apel, a fost trimis în judecată într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și gestionarea necorespunzătoare a fondurilor electorale, scrie Rise Moldova.

Potrivit investigației publicate de Rise Moldova, Alexei Lungu este acuzat de încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale, precum și de implicare în mecanisme de finanțare ilegală a unei formațiuni politice.

Dacă va fi găsit vinovat, liderul formațiunii „Șansă” riscă o pedeapsă cu închisoarea de la șase până la zece ani, o amendă de până la 400 de mii de lei, dar și interdicția de a ocupa anumite funcții publice sau de a desfășura anumite activități pentru o perioadă de până la zece ani.

De la televiziuni la conducerea partidului „Șansă”

Alexei Lungu este jurnalist de profesie și, timp de aproximativ un deceniu, a activat în trustul General Media Group, controlat la acea vreme de Vladimir Plahotniuc.

Acesta a lucrat mai întâi la Publika TV, iar ulterior la Prime TV. În 2019, după plecarea lui Vladimir Plahotniuc din Republica Moldova, Lungu a părăsit holdingul media.

Ulterior, s-a angajat la compania „Exclusiv Media”, afiliată fostului președinte Igor Dodon, care administra postul NTV Moldova și alte instituții media apropiate Partidului Socialiștilor.

În 2022, Lungu s-a alăturat trustului media asociat lui Ilan Șor, devenind moderator al emisiunii „PULS”, difuzată la Orizont TV, post care a preluat o parte din conținutul TV6 după suspendarea licenței acestuia.

Partidul „Șansă”, dizolvat de Curtea de Apel

În 2023, Alexei Lungu a preluat conducerea partidului „Șansă”, formațiune asociată cu Ilan Șor.

La 22 iulie 2026, Curtea de Apel a dispus dizolvarea partidului, la solicitarea Ministerului Justiției. În aceeași ședință, instanța a decis dizolvarea altor formațiuni asociate lui Ilan Șor – FASM, „Victorie” și „Renaștere”. Totodată, activitatea partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost suspendată pentru o perioadă de 12 luni.

Citația CNA, primită pe aeroport

Dosarul penal în care este vizat Alexei Lungu a devenit public în martie 2026, când acesta a primit o citație din partea Centrului Național Anticorupție pe Aeroportul Internațional Chișinău, într-o cauză privind finanțarea ilegală a partidelor politice.

Ancheta urmează să stabilească toate circumstanțele, iar instanța va decide dacă acuzațiile aduse liderului partidului „Șansă” sunt sau nu întemeiate.