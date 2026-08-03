Liliana Vițu demisionează din funcția de președinte al Consiliului Audiovizualului. Decizia vine în contextul unei „schimbări în viața profesională”, a precizat aceasta într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Mi-am depus azi demisia din funcția de președintă a Consiliului Audiovizualului”, a scris Liliana Vițu, mulțumindu-le colegilor pentru susținere și pentru efortul depus în aproape cinci ani de activitate.

Fostul președinte al CA a menționat că instituția a avut rolul de a servi interesul public, de a proteja spațiul informațional al Republicii Moldova și de a contribui la procesul de integrare europeană.

„CA este o instituție vocală în rândul organizațiilor europene de profil, contribuie la procesul de integrare europeană, dar, și mai important, se îngrijește ca oamenii să aibă parte de programe audiovizuale de o calitate mai bună, mai aproape de problemele lor și cu un mai mult respect față de rigorile legii”, a scris Vițu.

Liliana Vițu a condus CA aproape cinci ani

Liliana Vițu a fost numită președinte al Consiliului Audiovizualului în decembrie 2021.

Carieră în mass-media și comunicare

Are o experiență de peste două decenii în presă, comunicare instituțională și relații publice. A lucrat în mass-media, iar ulterior a ocupat funcții în domeniul comunicării în instituții publice și organizații internaționale.