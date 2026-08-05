Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea Lilianei Vițu în funcția de director a Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării. Decizia vine la o zi după ce Vițu a anunțat demisia din funcția de președinte al Consiliului Audiovizualului, după aproape cinci ani de mandat. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Liliana Vițu a declarat că a acceptat funcția cu responsabilitate și a prezentat principalele direcții ale mandatului său.

„Asta înseamnă claritate - să explicăm simplu, la timp și pe înțelesul tuturor riscurile care afectează societatea noastră. Colaborare - să construim parteneriate cu instituțiile statului, presa, mediul academic, societatea civilă și partenerii internaționali. Anticipare - să identificăm din timp tendințele și campaniile de manipulare”, a transmis noul director al Centrului.

Liliana Vițu a plecat de la Consiliul Audiovizualului

Liliana Vițu a fost numită președinte a Consiliului Audiovizualului în anul 2021. Anterior, a activat în domeniul comunicării publice și diplomației. Pe 4 august, aceasta și-a anunțat demisia din funcția de președinte a Consiliului Audiovizualului, după aproape cinci ani de mandat.

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Totodată, Maia Sandu a semnat decretul privind încetarea mandatului Anei Revenco din funcția de director a Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării.

Ana Revenco a demisionat pe 4 august

Fostul ministru al Afacerilor Interne, Ana Revenco, a anunțat pe pagina sa de Facebook că își încheie mandatul de director al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, instituție pe care a condus-o de la crearea sa, în 2023.

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