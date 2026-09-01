Limba română a fost sărbătorită aseară, prin muzică, tradiții și artă, chiar în centrul capitalei. Pe strada pietonală „Eugen Doga”, artiști îndrăgiți au urcat pe scenă și au celebrat limba română prin cântec. Iar mesajul serii a fost spus răspicat: limba română este stăpână la ea acasă.

Limba noastră cea română a fost cântată ieri pe strada pietonală Eugen Doga din inima Chișinăului.

„-Este ziua Limbii Române și vrem să vă întrebăm ce înseamnă ea pentru dumneavoastră?

- Pentru noi înseamnă foarte mult, adică în anii 90 am luptat pentru limba română. Adică și pentru noi este totul, adică la început nici nu îmi venea a crede că o să se întoarcă scrisul latin și așa mai departe. Dar acum ne bucurăm de asta.”

„Suntem mulțumiți că am revenit la graiul natal.”

Iar acum părinții spun că fac tot posibilul pentru a transmite iubirea față de limba română copiilor lor.

„Să iubească limba împreună cu țara, împreună cu tradițiile, împreună cu graiul pe care îl avem, pe care l-am moștenit de la părinți.”

Seara a culminat cu un spectacol în care limba română a fost celebrată și valorificată.

Cătălin JOSAN, INTERPRET: „Și mi-aș dori foarte mult să transmit cât mai mult dragoste față de limba noastră maternă, limba noastră națională, limba noastră dulce și frumoasă, limba noastră cea română.”

În scena au urcat artiști îndrăgiți de la noi. Printre invitați s-au numărat Cătalin Josan, Cristofor Aldea-Teodorovici, Natalia Barbu, Brio Sonores și alții care au cântat versurile lui Mihai Eminescu pe muzica compozitorilor Eugen Doga, Vas,ile Popovici sau Anatol Chiriac.

Dumitru MIȚU, BRIO SONORES: „Cu toții cunoaștem istoria noastră, chiar și noi, generația anilor 90, am prins câteva momente din alea când nu era prea sigur să-ți vorbești limba ta aici acasă, dar acum, chiar în 31 august, noi putem să ne bucurăm că vorbim, că cântăm în limba română, că simțim românește.”

Vitalie MACIUNSCHI, BRIO SONORES: „Limba noastră română ne unește și ne face aproape unul de altul.”

Veaceslav TIMOFTI, BRIO SONORES: „Pentru noi, mereu limba română este foarte melodioasă și mai ales conceptul acestui concert de a face un concert în limba română pe versurile lui Mihai Eminescu și muzica marilor compozitori, ne face să ne simțim și mai aproape de tot ce înseamnă limba română.”

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Aici a fost amenajat și un targ al meșterilor populari. Vizitatorii au fost ademeniți de obiecte lucrate manual din lemn, fibre vegetale și ceramică, dar și haine tradiționale.”

Svetlana CIOBANU, MEȘTER POPULAR: „A treia generație, de când facem lucrări de genul croșetă. Este o pasiune care ne urmărește.”

Viorica ȘTEFĂNOAIE, MEȘTER POPULAR: „Am venit astăzi cu lucrările mele din fibri vegetale. Lucrez cu papăra, pănușa, spicele. În mare parte și ceea ce îmi place mie mai mult să confecționez sunt coșurile mele din papăra.”

Spectacolul literar-muzical „Limba noastră – sufletul neamului” a fost organizat de primăria municipiului Chișinău. Deși banii pentru astfel de manifestări sunt prevăzuți în bugetul municipal, cât a costat concret concertul de aseară nu se știe deocamdată. Primăria spune că suma finală va putea fi prezentată abia după achitarea tuturor contractelor și întocmirea raportului anual.