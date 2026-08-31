Peste 2.500 de oameni au lăsat astăzi telefoanele deoparte și au pus mâna pe pix pentru a-și testa cunoștințele de limba română. La cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, participanții au avut de scris un fragment din piesa „Testamentul”, semnată de îndrăgitul Gheorghe Urschi. Evenimentul a adunat oameni de toate vârstele și din cele mai diverse domenii și a avut drept scop promovarea limbii române și a valorilor naționale.

Ca la o adevărată lecție, la ora 7:30, doritorii să scrie dictarea s-au înregistrat și au început să se pregătească cu grijă. Și-au luat foile, stilourile și câte o sticlă cu apă.



Printre miile de participanți care își căutau un loc în bancă se aflau Elena Starodub și fiica ei, Alexandra. Cele două au recunoscut că au emoții, fiind la prima lor experiență de acest gen.

Elena STARODUB, PARTICIPANTĂ: „Este o foarte frumoasă ocazie de a promova valorile adevărate ale Republicii Moldova, pentru că trebuie să ne mândrim cu limba română și trebuie să o apreciem la justa valoare.”

Alții nu își făceau prea multe griji, deoarece participă în fiecare an la dictare.

Claudia NEAGU, PROFESOARĂ DE LIMBI STRĂINE: „Eu am văzut în Franța cu 5 ani în urmă, această tradiție a lor de a face dictare și chiar am scris un comentariu pe Facebook: „Ce bine ar fi, să fie și la noi”. În următorul an s-a început această tradiție.”

În premieră, în acest an, la dictare au putut participa și persoane cu deficiențe de vedere. Pentru acestea a fost amenajată o zonă specială, dotată cu monitoare care le permiteau să vadă textul de aproape. Dumitru Zabolotnîi spune că își dorea de mult timp să participe la acest eveniment.

Dumitru ZABOLOTNÎI, PARTICIPANT: „Nu am emoții, am venit cu dispoziție bună, m-am trezit dimineață bine, nu am griji.”

Au scris dictarea și acești tineri din Statele Unite. De mai bine de un an sunt voluntari în Republica Moldova și, de cum au ajuns aici, s-au îndrăgostit de limba română.

„Sunt aici de un an și patru luni și ne străduim să învățăm limba. Este o limbă bogată. Ne place.”

”Avem emoții, dar ne vom strădui.”

Înainte de dictare, un cor de copii a intonat imnul țării, iar toți cei prezenți s-au ridicat în picioare.

Evenimentul a fost deschis de ministrul Educației, Dan Perciun, și premierul Vasile Tofan.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA:„Suntem un popor deschis și primitor, respectăm limbile vorbite de oamenii care trăiesc aici și nimeni nu trebuie să renunțe la limba sa maternă, dar ne respectăm și propria limbă și ne dorim ca oamenii care aleg să trăiască în Republica Moldova să învețe și să vorbească româna.”

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „De diferite vârste, profesii, moldoveni, dar și străini, peste 2500 de oameni, au început să scrie marea dictare la ora 10. Emoționați, dar determinați, aceștia și-au propus astfel să promoveze limba română.”

În acest an, participanții au fost invitați să redescopere opera lui Gheorghe Urschi, textul dictării fiind un fragment din piesa „Testamentul”.

Participanții ne-au povestit și despre impresiile cu care au rămas după dictare.

„Mi-a părut părut interesant, a fost frumos, am reușit să scriu. S-a dictat încet, am scris și mă aștept la rezultate frumoase.”

„A fost un pic provocator faptul că a fost fragmentul din genul dramatic și presupun că mulți nu am experiența de a scrie în genul dramatic, dar sper rezultatul să fie bun.”

„Să fiu sincer, acum eu înțeleg, dar atunci nu am înțeles când a spus: „Din alineat”, dar acum eu înțeleg.”

„-Mi-a părut foarte bine și cred că m-am descurcat de minune.

-La ce notă te aștepți?

-La un 8-9.”

În acest an, Marea Dictare Națională este la cea de-a 4-a ediție, iar în acest s-au înscris un număr record de participanți.