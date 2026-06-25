Două femei străine și un cetățean al Republicii Moldova sunt documentați după ce au încercat să scoată ilegal din Republica Moldova bani, un lingou de aur și monede prețioase. Bunurile au fost depistate în bagajele acestora în timpul controlului vamal efectuat pe Aeroportul Internațional Chișinău.

Potrivit Serviciului vamal, primul caz a fost înregistrat în timpul controlului pasagerilor cursei Chișinău – Londra, după ce în unul dintre bagaje, a fost găsită o sumă de 30 000 lire sterline, bani care n-au fost declarați de către o cetățeană străină de 66 de ani.

Într-un alt caz, pe cursa Chișinău - Dubai în bagajul de mână al unei femei de 44 de ani la fel cetățeană străină a fost găsit un lingou de aur de 50 de grame.

Iar în cel de-al treilea caz, în bagajul unui pasager de pe cursa Chișinău - Varșovia, au fost găsite 11 monede care ar fi din aur, precum și o piatră presupusă a fi prețioasă, nedeclarate. Acestea aparțineau unui moldovean de 44 de ani.

Bunurile au fost ridicate

În toate cazurile, bunurile au fost ridicate, iar persoanele urmează să fie sancționate cu o amendă între 300-600 de lei.

Un caz similar: un canadian prins la Aeroport cu ceasuri și bijuterii de lux de circa 250 de mii de dolari

Recent, un pasager a fost prins pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” cu ceasuri și bijuterii de lux de circa 250 de mii de dolari. Bărbatul este documentat de polițiști și urmează să fie sancționat.

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