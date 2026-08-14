Linia electrică de 330 kV Bălți–Dnestrovsk a fost reparată și repusă în funcțiune, după ce a fost avariată de furtuna puternică din 6 august. Moldelectrica anunță că lucrările au fost finalizate cu succes, iar linia funcționează din nou în condiții de siguranță, contribuind la alimentarea fiabilă cu energie electrică.

Potrivit Moldelectrica, pentru a înlătura avariile, echipele de intervenție au înlocuit pilonii și izolatoarele deteriorate, au reparat conductoarele afectate și au verificat toate elementele de siguranță ale liniei.

A trecut cu succes verificările

După finalizarea lucrărilor, au fost efectuate testele tehnice necesare, iar linia a trecut cu succes toate verificările.

Avaria provocată la linia electrică de 330 kV Bălți–Dnestrovsk

În urma furtunii de pe 6 august, aproximativ zece piloni ai liniei electrice de 330 kV Bălți–Dnestrovsk au fost avariați sau doborâți. Atunci, ministerul Energiei a anunțat că sunt căutate soluții pentru grăbirea lucrărilor de restabilire.

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