Republica Moldova a făcut un nou pas important în consolidarea securității sale energetice. Linia Electrică Aeriană de 400 kV Vulcănești–Chișinău a fost pusă sub tensiune până la Stația Electrică Chișinău, marcând una dintre cele mai importante etape înainte de punerea în exploatare comercială a proiectului. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Potrivit oficialului, energizarea liniei reprezintă mai mult decât o simplă etapă tehnică. Aceasta permite verificarea funcționării întregului traseu, a echipamentelor de protecție, a sistemelor de comandă și a comportamentului instalațiilor în condiții reale de operare.

„Miercuri am făcut încă un pas pe care îl așteptăm de mulți ani. Linia Electrică Aeriană de 400 kV Vulcănești–Chișinău a fost energizată până la Stația Electrică Chișinău”, a declarat Dorin Junghietu.

Ministrul a subliniat că proiectul depășește importanța construirii unei linii electrice de 157 de kilometri, întrucât va permite transportul direct al energiei electrice din România către centrul Republicii Moldova, contribuind la creșterea securității energetice, reducerea vulnerabilităților infrastructurii existente și integrarea țării în piața europeană de energie.

În perioada următoare vor fi efectuate ultimele teste și verificări, după care linia va putea fi pusă în exploatare comercială.

Linia Electrică Vulcănești–Chișinău

Linia Electrică Aeriană de 400 kV Vulcănești–Chișinău, cu o lungime de aproximativ 157 de kilometri, reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică realizate în Republica Moldova în ultimele decenii.

Proiectul are un rol strategic în consolidarea securității energetice a țării, urmând să asigure peste 50% din consumul național de energie electrică și să reducă dependența de rutele de tranzit din regiunea transnistreană.

Noua linie va permite transportul direct al energiei electrice din România și din piața europeană către centrul și nordul Republicii Moldova, contribuind la diversificarea surselor de aprovizionare și la integrarea mai profundă în sistemul energetic european.

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