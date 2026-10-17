Punerea în funcțiune a liniei electrice Vulcănești–Chișinău este amânată din nou. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, spune că aceasta ar urma să devină operațională la sfârșitul lunii octombrie sau la începutul lunii noiembrie. Este a șasea amânare a proiectului, care trebuia să fie funcțional încă din decembrie 2025. Între timp, la Stația electrică Chișinău au fost reluate lucrările, după ce un transformator a fost reparat în Spania, iar acum sunt testate echipamentele și sistemele.

Potrivit Ministerului Energiei, transformatorul reparat în Spania a revenit în țară, iar acum sunt testate echipamentele stației pentru a verifica funcționarea lor în siguranță. Dorin Junghietu a fost ieri la stația electrică Chișinău, împreună cu prim-ministrul Vasile Tofan, pentru a verifica la fața locului cum avansează lucrările și ce mai trebuie făcut până la punerea în exploatare.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Contractorul a confirmat că se află deja în etapa finală de executare a lucrărilor de testare și lucrările rămase sunt la o etapă avansată, urmînd ca linia electrică Chișinău- Vulcănești să fie dată în exploatare."

Junghietu spune că, potrivit calendarului prezentat de echipa tehnică, până la sfârșitul lunii octombrie urmează energizarea stației, cu aproape un an mai târziu decât se promitea inițial. Linia electrică aeriană Vulcănești–Chișinău are o lungime de 157 de kilometri, este una dintre cele mai importante componente pentru securitatea energetică a Republicii Moldova.

Proiectul, în valoare de aproximativ 61 de milioane de euro, va permite transportul energiei din România spre Chișinău. Proiectul este finanțat de Banca Mondială, în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic.