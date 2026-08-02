Republica Moldova este tot mai aproape de finalizarea unuia dintre cele mai importante proiecte energetice din ultimii ani. Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău, considerată esențială pentru consolidarea securității energetice a țării, ar putea fi dată în exploatare chiar pe 27 august, de Ziua Independenței.

Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a declarat că lucrările au intrat în etapa testărilor, iar autoritățile depun eforturi pentru ca proiectul să fie finalizat la termen.

„Este linia independenței”

Întrebat când va fi pusă în funcțiune noua linie energetică, care va reduce vulnerabilitatea actualei conexiuni Isaccea–Vulcănești, premierul a răspuns că obiectivul este inaugurarea acesteia la sfârșitul lunii august.

„Sunteți foarte bine informat. Într-adevăr, este o linie a independenței, cum o numim noi. Deja testarea pentru această linie a început și vrem să o dăm în exploatare, de o manieră finală, chiar de Ziua Independenței, pe 27 august”, a declarat Vasile Tofan, la o emisiune televizată de la TVRInfo.

Autoritățile spun că lucrează contra cronometru

Premierul a precizat că echipele implicate în proiect lucrează într-un ritm accelerat pentru ca toate testele și procedurile necesare să fie încheiate la timp.

„Lucrăm contra cronometru pentru a le reuși pe toate”, a spus Vasile Tofan.

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Linia Electrică Vulcănești–Chișinău

Linia Electrică Aeriană de 400 kV Vulcănești–Chișinău, cu o lungime de aproximativ 157 de kilometri, reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică realizate în Republica Moldova în ultimele decenii.

Proiectul are un rol strategic în consolidarea securității energetice a țării, urmând să asigure peste 50% din consumul național de energie electrică și să reducă dependența de rutele de tranzit din regiunea transnistreană.

Noua linie va permite transportul direct al energiei electrice din România și din piața europeană către centrul și nordul Republicii Moldova, contribuind la diversificarea surselor de aprovizionare și la integrarea mai profundă în sistemul energetic european.