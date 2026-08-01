Poliția Națională reacționează după acuzațiile apărute în spațiul public la adresa șefului Inspectoratului Național de Investigații, Arcadie Catlabuga. Instituția anunță că acesta a sesizat Procuratura în legătură cu declarațiile făcute împotriva sa și avertizează că, dacă afirmațiile considerate defăimătoare nu vor fi retrase, șeful INI este pregătit să își apere drepturile în instanță.

Inspectoratul General al Poliției afirmă că declarațiile făcute de Ion Onța la adresa șefului Inspectoratului Național de Investigații, Arcadie Catlabuga, reprezintă atacuri la persoană și acuzații fără probe, lansate în contextul anchetei penale în care acesta este vizat.

Potrivit Poliției, Arcadie Catlabuga a negat public existența oricărei legături cu consilierul municipal și susține că activitatea organelor de anchetă se desfășoară independent, în baza legii și a probelor acumulate.

Dosar privind o presupusă escrocherie de 155.000 de euro

Reprezentanții Poliției amintesc că Ion Onța este cercetat într-o cauză penală privind o presupusă escrocherie în proporții deosebit de mari.

Anchetatorii susțin că două persoane ar fi fost înșelate cu suma totală de 155.000 de euro, în urma unor investiții imobiliare fictive.

Instituția precizează că toate acțiunile procesuale sunt realizate conform prevederilor Codului de procedură penală, iar eventualele nemulțumiri față de deciziile anchetatorilor trebuie contestate prin mecanismele legale.

Șeful INI își rezervă dreptul de a se adresa în instanță

Poliția Națională anunță că își exprimă sprijinul pentru angajații săi și că va utiliza toate căile legale pentru protejarea onoarei, demnității și reputației profesionale a acestora.

În cazul în care afirmațiile considerate defăimătoare nu vor fi retrase, Arcadie Catlabuga își rezervă dreptul de a solicita apărarea drepturilor sale în instanța de judecată.

Totodată, instituția informează că șeful INI a depus o sesizare la Procuratură privind acuzațiile formulate la adresa sa și așteaptă o examinare obiectivă a tuturor circumstanțelor.

Poliția cere prudență în spațiul public

Inspectoratul General al Poliției susține că angajații săi sunt frecvent supuși tentativelor de intimidare și discreditare în cadrul investigațiilor penale.

Autoritățile îndeamnă opinia publică să analizeze cu atenție declarațiile persoanelor aflate în conflict cu legea și să permită instituțiilor competente să stabilească adevărul pe baza probelor și a procedurilor legale.

Tensiunile dintre consilierul municipal MAN, Ion Onța, cercetat într-un dosar de escrocherie, și șeful Inspectoratului Național de Investigații, Arcadie Catlabuga, au început după ce Onța au început după ce acesta a fost reținut pe 14 iulie, fiind suspectat că ar fi înșelat doi investitori cu 155 de mii de euro. Anchetatorii spun că acesta le-ar fi promis victimelor un profit anual de 20 la sută din investiții fictive în proiecte imobiliare din Chișinău și le-ar fi convins să-i transfere banii în mai multe tranșe. Onța a lansat acuzații și a publicat înregistrări audio în care susține că finul lui Catlabuga îl amenință cu moartea. Șeful INI respinge acuzațiile și afirmă că nu îl cunoaște personal pe consilier și că nu are cunoștință despre conflictul dintre acesta și finul său.

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