Lansată recent, linia Vulcănești-Chișinău va transporta nu doar electricitate. Mai nou, autoritățile anunță că va deveni casă pentru... șoimi. Cum mai exact? Pe pilonii de înaltă tensiune au fost amenajate 10 cuiburi pentru o specie de șoim inclusă în Cartea Roșie. Inițiativa, care este o premieră pentru țara noastră, ar urma să reducă impactul infrastructurii energetice asupra păsărilor și să protejeze speciile vulnerabile.

Acesta este unul dintre pilonii pe care a fost montat un cuib pentru șoimul dunărean. Având o înălțime cuprinsă între 27 și 48 de metri, astfel de piloni sunt potriviți pentru ca această specie să-și găsească aici un refugiu. În total, anunță responsabilii din domeniu, au fost instalate 10 cuiburi artificiale pe linia electrică, recent lansată. Și asta nu e tot. Au fost montate și o mie de dispozitive deviatoare, care vor spori vizibilitatea conductoarelor, astfel încât păsările să nu se lovească de ele.

Prin aceste măsuri, vor fi create condiții favorabile pentru cuibărirea șoimului dunărean și, totodată, vor fi reduse riscurile la care sunt expuse păsările în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune. Șoimul dunărean este o specie rară de pasăre răpitoare, inclusă în Cartea Roșie și protejată de stat. Acesta nu își construiește singur cuibul, ci le folosește pe cele abandonate de alte păsări. O astfel de metodă de conservare a speciei este folosită în România de mai mult timp.

Linia Vulcănești-Chișinău, inaugurată pe 8 noiembrie, permite transportul energiei electrice din România spre Chișinău, ocolind nodul energetic de la Cuciurgan.