Lucrările de construcție la Linia Electrică Aeriană de 400 kV Vulcănești–Chișinău și la infrastructura aferentă au fost finalizate, proiectul intrând oficial în etapa testărilor tehnice, un pas esențial înainte de darea în exploatare.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a verificat astăzi la Stația Electrică Chișinău desfășurarea testelor și gradul de pregătire pentru punerea în funcțiune a noii infrastructuri energetice. Potrivit acestuia, în stație au început testările echipamentelor și instalațiilor, menite să asigure funcționarea în condiții de siguranță.

Pe traseul liniei electrice au fost inspectați și testați toți pilonii și deschiderile, iar rezultatele confirmă calitatea lucrărilor executate, au precizat autoritățile.

Testări finalizate la Stația Electrică Vulcănești

La Stația Electrică Vulcănești, testările au fost deja finalizate, urmând ca în această săptămână să fie pusă sub tensiune noua celulă de 400 kV – etapă considerată esențială înaintea testelor complexe ale întregului sistem.

Întregul proces este realizat în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina, pentru a asigura integrarea în standardele Sistemului Electroenergetic European și desfășurarea în condiții de maximă siguranță.

Punerea în exploatare, planificată pentru sfârșitul lunii august

Potrivit graficului asumat de antreprenori, exploatarea comercială a liniei este planificată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea tuturor testelor și procedurilor de recepție.

Dorin Junghietu: „Urmează etapa de testare finală”

„Am promis că linia va fi gata până la sfârșitul lunii iunie, iar astăzi putem spune că lucrările sunt finalizate. Urmează etapa testării și punerii în funcțiune în condiții de maximă siguranță”, a declarat ministrul Dorin Junghietu.

Linia Electrică Vulcănești–Chișinău

Linia Electrică Aeriană de 400 kV Vulcănești–Chișinău, cu o lungime de aproximativ 157 de kilometri, reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică realizate în Republica Moldova în ultimele decenii.

Proiectul are un rol strategic în consolidarea securității energetice a țării, urmând să asigure peste 50% din consumul național de energie electrică și să reducă dependența de rutele de tranzit din regiunea transnistreană.

Noua linie va permite transportul direct al energiei electrice din România și din piața europeană către centrul și nordul Republicii Moldova, contribuind la diversificarea surselor de aprovizionare și la integrarea mai profundă în sistemul energetic european.