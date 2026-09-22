Parlamentul s-a întrunit astăzi în ședință extraordinară, pentru a examina cererea Guvernului privind declararea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic.

UPDATE 14:50 Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Nu spun că mâine rămânem fără gaz, motorină, curent sau apă. Din contra, în ultimele două luni am reușit să stabilizăm mai multe situații dificile. Problema este că intrăm în sezonul rece cu mai multe riscuri mari care se suprapun”.

UPDATE 14:48 Premierul Vasile Tofan cere de la tribună votul Parlamentului pentru declararea stării de urgență.

UPDATE 14:46 Ordinea de zi a fost aprobată.

UPDATE 14:44 Ședința a început. Sunt prezenți 97 de deputați.

Guvernul a aprobat instituirea stării de urgență în sectorul energetic și hidrologic

Guvernul a aprobat astăzi instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic pentru 60 de zile, în contextul riscurilor privind aprovizionarea cu energie și al scăderii alarmante a debitului Nistrului.

„Republica Moldova se confruntă cu o realitate critică”

Ieri, președintele Maia Sandu a anunțat mai multe decizii adoptate în urma ședinței Consiliului Național de Securitate, convocată pe fondul crizei energetice și al situației hidrologice alarmante. Printre măsurile propuse se numără declararea stării de urgență în domeniul energetic și hidrologic, asigurarea unor rute alternative pentru importul de energie electrică, precum și constituirea unor rezerve de echipamente, piese de schimb și produse petroliere.

Citeste si : Guvernul va cere Parlamentului declararea stării de urgență în domeniul energetic și hidrologic. Maia Sandu: „Republica Moldova se confruntă cu o realitate critică”. Ce măsuri au fost stabilite - VIDEO

Starea de alertă în sectoarele energetic și hidrologic

Guvernul a instituit starea de alertă în sectoarele energetic și hidrologic la 28 iulie, pentru o perioadă de 30 de zile, iar pe 26 august, starea de alertă a fost prelungită cu încă 30 de zile. Măsura a venit atunci ca reacție la problemele apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere și la scăderea dramatică a nivelului apei în Nistru.