Republica Moldova marchează astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie, conducerea țării a depus flori la monumentul „Maică Îndurerată” din cadrul Complexului Memorial „Eternitate”.

Președintele Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, și prim-ministrul Vasile Tofan au participat la ceremonia de depunere a florilor. La eveniment au fost prezenți și ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, precum și directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață.

Maia Sandu a adus mulțumiri celor care au contribuit și continuă să contribuie la dezvoltarea și protejarea țării.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „Lucrurile nu s-au întâmplat de la sine. Mulți oameni și-au pus viața în pericol pentru a obține independența. Astăzi aducem mulțumiri celor care au dus la dezvoltarea țării și celor care și astăzi protejează țara. La mulți ani Republica Moldova”.

În mesajul său de Ziua Independenței, Vasile Tofan a vorbit despre parcursul Republicii Moldova în cei 35 de ani de la proclamarea independenței. Premierul a recunoscut că așteptările multor cetățeni poate nu au fost îndeplinite în totalitate, dar a subliniat importanța libertății și progreselor înregistrate.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM: „Astăzi putem gândi liber și putem călători liber. Drumul parcurs pentru a deveni stăpânii propriei sorți a fost unul greu. Înțeleg că mulți oameni au avut, poate, așteptări mai mari de la independență, iar acestea nu au fost îndeplinite în totalitate. În același timp, trebuie să conștientizăm cât de important a fost acel pas și cât de mult a avansat țara noastră în acești 35 de ani.La Guvern înțelegem că așteptările sunt mari, iar obligația noastră este să ne ridicăm la nivelul lor. La fel, vreau să le mulțumesc și celor care au luptat pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova în 1992. Printre ei s-a numărat și unchiul meu. Îmi amintesc foarte bine momentul în care s-a întors acasă și a tras câteva salve în memoria unui coleg căzut în luptă. Au fost mulți asemenea moldoveni, unii dintre ei și-au sacrificat viața. Astăzi este foarte important să ne amintim de ei, să le aducem un omagiu tuturor celor care au luptat pentru această țară”.

La rândul său, Igor Grosu a transmis un mesaj cu ocazia aniversării: „La mulți ani, Republica Moldova. 35 de ani, o vârstă frumoasă”.

Ulterior, veterani, militari și alți oficiali au depus flori la monument.

După depunerea florilor la monumentul „Maica Îndurerată” din cadrul Complexului Memorial „Eternitate”, oficialii urmează să depună flori la ora 09:30, la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.

Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței

Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent.