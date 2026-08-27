Conducerea țării depune flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a Independenței Republicii Moldova.

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UPDATE 09:40 Angajați ai instituțiilor de forță depun flori la monument.

UPDATE 09:38 Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin și directorul SIS, Alexandru Musteață depun flori la monument.

UPDATE 09:35 Deputați, veterani, dar și alți oficiali depun flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt.

UPDATE 09:30 Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, și prim-ministrul Vasile Tofan au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt cu ocazia Zilei Independenței.