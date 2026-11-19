Republica Moldova lansează Programul național „Moldova Pregătită”, prin care cetățenii vor fi instruiți cum să acționeze în primele 72 de ore ale unei situații de criză. Campania începe pe 19 noiembrie, la Chișinău, și va continua în zilele următoare la Ștefan Vodă și Edineț.

Acesta trebuie să conțină apă, o trusă de prim ajutor, medicamente, bani în numerar, un radio portabil, documente de identitate și alimente neperisabile. De asemenea, sunt recomandate o baterie externă pentru telefon, o lanternă și o pătură. Rucsacul nu trebuie să conțină obiecte sofisticate, ci lucruri de bază, pe care oamenii le pot avea deja acasă. Alimentele și medicamentele trebuie adaptate nevoilor fiecărui membru al familiei, iar produsele cu termen de valabilitate trebuie verificate și înlocuite periodic.

A fost prezentat conținutul unui rucsac de urgență, pe care fiecare familie este îndemnată să îl pregătească pentru primele 72 de ore ale unei situații de criză.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Alaltăieri, dronele care au survolat țara noastră, inclusiv cea care a trecut deasupra capitalei, ne-au reamintit că pericolul este foarte aproape. Tot în acea noapte, am avut parte și de un cutremur, care i-a prins pe mulți dintre noi nepregătiți, inclusiv pe mine. Nu știam neapărat cum trebuie să reacționăm. Astfel de exemple ne demonstrează că trebuie să fim pregătiți pentru asemenea situații. Avem nevoie de calm în astfel de situații, să urmărim informațiile transmise de autorități, să le verificăm și să știm ce avem de făcut. Anume despre aceste lucruri este evenimentul de astăzi”.