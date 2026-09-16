Locuitorii din Cocieri, raionul Dubăsari, vor plăti mai mult pentru apă potabilă, canalizare și epurarea apelor uzate. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi, 16 septembrie, noile tarife pentru serviciile prestate de Î.M. „Pro Mediu-Cocieri”.

Tariful pentru un metru cub de apă potabilă a fost stabilit la 15,24 lei, față de 14,71 lei/m³ în prezent.

Astfel, consumatorii vor achita cu 53 de bani mai mult pentru fiecare metru cub, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 3,6%.

Și serviciile de canalizare și epurare a apelor uzate devin mai scumpe. Tariful a fost majorat de la 28,34 lei la 30,38 lei/m³, adică o creștere de 2,04 lei, sau aproximativ 7,2%.

Tarifele aprobate sunt mai mici decât cele cerute

ANRE precizează că tarifele aprobate sunt mai mici decât cele solicitate inițial de operator.

Pentru apa potabilă, tariful aprobat este cu 4,13 lei/m³ mai mic decât cel solicitat, iar pentru canalizare și epurare diferența este de 1,31 lei/m³.

În urma analizei efectuate, ANRE a stabilit pentru „Pro Mediu-Cocieri” un venit reglementat prognozat pentru anul 2026 de 1,762 milioane de lei, cu 570,8 mii de lei mai puțin decât suma solicitată de operator.

La stabilirea noilor tarife au fost luate în calcul costurile pentru energia electrică, consumul tehnologic și pierderile de apă, cheltuielile de personal, precum și celelalte componente tarifare.

ANRE susține că în tarif sunt incluse doar costurile justificate și necesare pentru prestarea serviciilor reglementate, fiind luate în calcul și rezultatele activității operatorului, precum și devierile tarifare înregistrate în perioadele precedente.

Și apa tehnologică se scumpește

În aceeași ședință, ANRE a aprobat și noul tarif pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă tehnologică de către S.R.L. „Petcom Lux”.

Tariful a fost stabilit la 26,86 lei/m³, față de 20,27 lei/m³ anterior. Majorarea este de 6,59 lei/m³, ceea ce reprezintă aproximativ 32,5%.

Și în acest caz, tariful aprobat este mai mic decât cel solicitat de operator, diferența fiind de 10,52 lei/m³.

Pentru anul 2026, ANRE a stabilit pentru „Petcom Lux” un venit reglementat de 1,881 milioane de lei, cu 921,8 mii de lei mai puțin decât suma solicitată de companie.