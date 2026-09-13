Lotul olimpic național al Republicii Moldova a câștigat medalia de bronz la proba pe echipe și trei mențiuni de onoare la probele individuale, în cadrul Olimpiadei Internaționale de Limba Engleză, desfășurată în perioada 6–12 septembrie, la Suceava, România.

Potrivit ministerului Educației și Cercetării, la competiție au participat 136 de elevi din 14 țări. Echipa Moldovei, formată din patru eleve, s-a clasat pe locul al III-lea după prezentarea unui proiect multimedia bazat pe romanul „The Hate U Give” de Angie Thomas.

La probele individuale, Nicoleta Caraji, Andreea Darii și Gabriela Gaberi au obținut mențiuni de onoare. Elevele au fost pregătite de profesoarele Viorica Lifari și Alina Legcobit, de la Universitatea de Stat din Moldova.

Lotul olimpic național al Republicii Moldova/ Facebook