Lovitură pentru șoferi. Carburanții se scumpesc din nou și se apropie de pragul de 30 de lei litrul. Cea mai mare majorare este la motorină, care se scumpește cu aproape 50 de bani. Benzina trece din nou de 29 de lei, nivel pe care nu l-a mai atins de la începutul lunii iunie, iar motorina ajunge la cel mai ridicat preț din ultimele aproape două luni.

Începând de mâine, un litru de benzină COR 95 va costa cel mult 29 de lei și 19 bani, cu 23 de bani mai mult decât astăzi. Motorina standard se scumpește cu 46 de bani și va avea un preț maxim de 28 de lei și 53 de bani litrul, una dintre cele mai mari majorări operate într-o singură zi în ultimele luni.

Scumpirea vine în contextul în care cotația petrolului Brent a depășit astăzi 90 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultima lună. În același timp, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică dă asigurări că nu există riscul unei penurii de carburanți. Potrivit instituției, operatorii economici au în stoc rezerve de motorină suficiente pentru aproximativ opt zile, iar de benzină, pentru 18 zile.