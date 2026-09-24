Un proiect de lege depus în Parlamentul României ar putea schimba regulile privind redobândirea cetățeniei române, iar modificarea îi vizează în mod direct și pe cetățenii Republicii Moldova care își întemeiază cererea pe originea română. Inițiativa, semnată de 13 parlamentari PSD, propune modificarea articolelor 10 și 11 din Legea cetățeniei române, astfel încât procedura specială să rămână destinată persoanelor care au deținut efectiv cetățenia română.

În forma actuală a legislației, procedura permite, în anumite condiții, redobândirea cetățeniei și de către descendenții foștilor cetățeni români, inclusiv până la gradele de rudenie prevăzute de lege.

Proiectul depus la Senat ar restrânge însă această posibilitate. Dacă va fi adoptat în forma propusă, persoanele care nu au deținut niciodată cetățenia română, dar care se bazează pe faptul că un părinte, bunic sau străbunic a fost cetățean român, nu ar mai putea folosi această procedură specială, scrie tvrinfo.ro.

Pentru cetățenii Republicii Moldova, schimbarea ar putea avea un impact semnificativ, având în vedere legăturile istorice dintre Basarabia și România și numărul mare de persoane care își documentează originea română prin acte ale părinților, bunicilor sau străbunicilor.

Inițiatorii spun că vor să reducă numărul dosarelor

Deputatul PSD Eugen Bejinariu susține că proiectul urmărește revenirea la caracterul reparator al procedurii de redobândire.

„Vorbim de redobândire. Înseamnă că ai avut cetățenie română și, prin urmare, vrei să o redobândești”, a declarat parlamentarul.

În expunerea de motive, inițiatorii invocă, între altele, necesitatea existenței unei legături reale cu România, revenirea la scopul inițial al legii și eficientizarea activității Autorității Naționale pentru Cetățenie. Sunt menționate și investigații privind suspiciuni de utilizare a unor documente falsificate.

Bejinariu susține că modificarea nu ar bloca accesul cetățenilor străini la cetățenia română și afirmă că persoanele care au dorit să-și redobândească cetățenia și descendenții lor au avut suficient timp pentru a face acest lucru.

USR avertizează asupra efectelor asupra românilor din Republica Moldova

De cealaltă parte, senatorul USR Cătălin Bochileanu spune că o asemenea modificare ar afecta în special românii din Republica Moldova.

Potrivit acestuia, dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, descendenții persoanelor care au pierdut cetățenia română nu vor mai putea solicita redobândirea în baza acestei legături de familie.

Senatorul atrage atenția și asupra persoanelor care au depus deja dosare, deoarece proiectul, în forma prezentată, nu prevede dispoziții tranzitorii clare pentru aceste situații.

Ce se întâmplă cu dosarele deja depuse

Această problemă ar putea deveni una dintre cele mai importante în cazul în care proiectul avansează. Forma actuală a inițiativei nu stabilește o regulă tranzitorie explicită pentru toate cererile aflate deja în așteptare.

În cazul în care legea ar fi modificată, modul în care vor fi tratate aceste dosare va depinde de forma finală a actului normativ și de eventualele prevederi tranzitorii introduse în procesul parlamentar.

Critici și la Chișinău

Propunerea a generat reacții și în Republica Moldova. Analistul politic și istoricul Nicolae Negru consideră că modificarea ar afecta persoane care provin din familii cărora cetățenia română le-a fost pierdută în contextul schimbărilor teritoriale și politice din secolul trecut.

Proiectul a fost înregistrat la Senatul României pe 15 septembrie 2026 și se află abia la începutul traseului legislativ. Senatul este prima cameră sesizată, iar Camera Deputaților este camera decizională. Prin urmare, regulile actuale privind redobândirea cetățeniei rămân în vigoare până la eventuala adoptare și promulgare a unor modificări legislative.