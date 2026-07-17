Ludmila Catlabuga își încheie mandatul la conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și transmite un mesaj de bilanț după perioada în care a gestionat unul dintre cele mai provocatoare domenii ale economiei. Anunțul vine după ce, în noua echipă guvernamentală propusă de premierul desemnat Vasile Tofan, portofoliul Agriculturii ar urma să fie preluat de Radu Musteață.

Catlabuga a recunoscut că perioada în fruntea ministerului a fost una dificilă, marcată de provocări și decizii complicate, dar a subliniat că fiecare măsură a fost adoptată „cu bună-credință și cu gândul la viitorul agriculturii Republicii Moldova”.

„A fost o perioadă intensă, cu decizii dificile, provocări și multe lecții. Nu am pretins niciodată că am avut toate răspunsurile și sunt convinsă că nu toate deciziile au fost pe placul tuturor. Dar fiecare dintre ele a fost luată cu bună-credință și cu gândul la viitorul agriculturii Republicii Moldova”, a scris Ludmila Catlabuga.

Fosta ministră le-a mulțumit fermierilor, procesatorilor, asociațiilor de profil și colegilor din minister pentru colaborare, menționând că, chiar și atunci când au existat opinii diferite, dialogul a rămas deschis.

„Uneori am fost de acord, alteori nu, dar am încercat să nu închidem niciodată ușa comunicării”, a precizat Catlabuga.

Aceasta i-a urat succes succesorului său și a menționat că agricultura are nevoie de continuitate, decizii curajoase și o relație bazată pe comunicare sinceră între minister și reprezentanții sectorului.

„Noului ministru îi doresc mult succes. Agricultura are nevoie de continuitate, de decizii curajoase și, mai ales, de un dialog sincer cu sectorul”, a transmis Ludmila Catlabuga.

În mesajul său, ministra a mai spus că rămâne apropiată de domeniul agriculturii și că speră ca relația dintre autorități și oamenii din sector să continue să fie una constructivă.

Potrivit listei prezentate de premierul desemnat Vasile Tofan, funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare ar urma să fie preluată de Radu Musteață, actualul director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Cine este Radu Musteață, propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare

Radu Musteață este un specialist în domeniul siguranței alimentelor și al administrației publice, care deține din anul 2021 funcția de director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Acesta este propus de premierul desemnat Vasile Tofan pentru a prelua conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Originar din satul Șaptebani, raionul Rîșcani, Radu Musteață s-a născut la 24 octombrie 1988. Acesta are studii în domeniul chimiei și protecției mediului, fiind absolvent al Universității de Stat din Moldova, unde a obținut diploma de licență în Tehnologie chimică și biotehnologii, iar ulterior un master în Chimie ecologică și protecția mediului.

Cariera sa profesională este legată în mare parte de domeniul siguranței alimentelor. Înainte de a ajunge la conducerea ANSA, Musteață a ocupat mai multe funcții în cadrul instituției, acumulând experiență în domeniul controlului produselor alimentare, evaluării riscurilor și supravegherii laboratoarelor.

Printre funcțiile deținute se numără cea de șef al Direcției siguranța și calitatea produselor alimentare de origine non-animală, șef al Direcției managementul laboratoarelor și evaluarea riscului, dar și director al Centrului Republican de Diagnostică Veterinară.

La 7 octombrie 2021, Radu Musteață a fost numit director general al ANSA, instituție responsabilă de monitorizarea siguranței alimentelor, sănătății animalelor, protecției plantelor și controlului produselor alimentare de pe piața Republicii Moldova.

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