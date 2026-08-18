Un mural dedicat operei lui Ion Creangă a fost finalizat pe strada care îi poartă numele din sectorul Buiucani al capitalei. Lucrarea are o lungime de 120 de metri și reunește personaje și scene inspirate din poveștile și amintirile scriitorului.

Proiectul a fost realizat de o echipă de pictori stradali, care au transformat un simplu perete într-un spațiu colorat, inspirat din universul copilăriei creat de Ion Creangă.

Poveștile lui Ion Creangă pictate pe un mural/ Pretura Buiucani

Poveștile lui Ion Creangă pictate pe un mural/ Pretura Buiucani

„După o muncă zilnică și intensă, muralul cu lungimea de 120 de metri este gata. Împreună cu o echipă de pictori stradali, am transformat un simplu perete într-o incursiune în lumea copilăriei din creația lui Ion Creangă. Personajele și poveștile sale au ieșit din paginile cărților și au prins viață în spațiul public”, a scris pretura sectorului Buiucani pe pagina de Facebook.

Poveștile lui Ion Creangă pictate pe un mural/ Pretura Buiucani

Locul ales pentru mural este unul simbolic: lucrarea dedicată lui Ion Creangă se află chiar pe strada care îi poartă numele.

Poveștile lui Ion Creangă pictate pe un mural/ Pretura Buiucani

Autoritățile le cer locuitorilor să păstreze muralul curat și îngrijit, pentru ca lucrarea să poată fi admirată cât mai mult timp.

„Frumusețea unui spațiu public ține și de felul în care alegem să îl păstrăm”, au transmis aceștia.