Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în regiunea Gyirong, în apropierea frontierei dintre Nepal și Regiunea Autonomă Tibet a Chinei, unde au fost înregistrate inundații și alunecări de teren.

Autoritățile de la Chișinău îi îndeamnă pe moldovenii aflați în zona de risc sau în localitățile din apropiere să manifeste maximă prudență, să urmeze indicațiile autorităților locale și să contacteze Ambasada Republicii Moldova în China în cazul în care au nevoie de asistență consulară.

Totodată, MAE solicită rudelor cetățenilor moldoveni cu care s-a pierdut legătura sau care au fost declarați dispăruți și dați în căutare să informeze de urgență Ambasada, oferind toate datele disponibile care ar putea ajuta la identificarea și localizarea acestora.

Persoanele care dețin informații despre cetățeni moldoveni aflați în regiunea afectată sunt, de asemenea, rugate să le transmită misiunii diplomatice.

Ambasada Republicii Moldova în China pune la dispoziție un telefon de urgență, disponibil 24 de ore din 24, pentru situații precum accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte cazuri excepționale: +86 138 1152 6117.

MAE precizează că acest număr nu este destinat programărilor sau solicitării de informații consulare cu caracter general.

Viitură devastatoare în Nepal: peste o mie de oameni dați dispăruți și 270 de morți

Este dezastru în Nepal, după unele dintre cele mai devastatoare inundații din regiune. Un val uriaș de apă, noroi și stânci a măturat localități întregi la granița cu Tibetul. Cel puțin 270 de oameni au murit, iar peste o mie sunt încă dați dispăruți. Printre victime și dispăruți se află numeroși turiști și pelerini străini. Operațiunile de salvare continuă cu dificultate, iar comunități întregi au rămas izolate.

Printre străinii dispăruți de partea chineză se află turiști, pelerini și alte persoane.

China menține o comunicare strânsă cu Nepalul în ceea ce privește operațiunile de căutare și salvare și, în același timp, informează ambasadele relevante despre situație, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, în cadrul unei conferințe de presă la Beijing.

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