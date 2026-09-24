Mai multe drone rusești au survolat în această dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova, iar două dintre acestea au explodat pe teritoriul țării. Ministerul Afacerilor Externe condamnă incidentele și afirmă că acestea reprezintă o încălcare a suveranității Republicii Moldova.

„Aceste incidente reprezintă o încălcare flagrantă a suveranității Republicii Moldova și pun în pericol direct viața cetățenilor”, se arată în mesajul instituției.

Potrivit MAE, dronele au pătruns ilegal în spațiul aerian național în timpul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Două dintre acestea au explodat pe teritoriul Republicii Moldova.

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MAE cere oprirea atacurilor

Instituția susține că responsabilitatea pentru incidente revine Federației Ruse și afirmă că acestea pun în pericol viața cetățenilor. MAE cere Rusiei să înceteze atacurile asupra Ucrainei și orice acțiune care amenință securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi.

Patru drone, detectate în spațiul aerian

Patru drone au survolat, în această dimineață, spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive asupra Ucrainei. Unul dintre aparate a fost detectat în apropierea frontierei cu regiunea Cernăuți, iar alte trei au survolat zona de nord a țării. Din motive de securitate, spațiul aerian din nordul Republicii Moldova a fost închis temporar.

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Conducerea de vârf a țării condamnă incidentele

Președintele Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au condamnat încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești și au subliniat riscurile pentru securitatea țării. Cei doi oficiali au transmis mesaje de susținere pentru Ucraina și au îndemnat cetățenii să rămână vigilenți și să respecte recomandările autorităților.