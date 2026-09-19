Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm incidentul produs în apropierea localității Colonița, unde, în urma unei deflagrații, au fost descoperite componente care ar semăna cu cele ale unei drone fără pilot, echipată cu sistem de propulsie turboreactiv. Autoritățile de la Chișinău califică incidentul drept o nouă consecință a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și avertizează asupra riscurilor pe care atacurile desfășurate în țara vecină le prezintă pentru Republica Moldova.

Potrivit Ministerului de Externe, incidentul demonstrează că efectele războiului din Ucraina pot ajunge și pe teritoriul Republicii Moldova.

„Acest incident reprezintă o nouă consecință gravă a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care continuă să pună în pericol securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor noștri. Efectele atacurilor rusești asupra Ucrainei nu se opresc la granițele acesteia”, se arată în mesajul MAE.

Ministerul subliniază că orice încălcare neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova este considerată inacceptabilă.

Chișinăul denunță încălcarea suveranității Republicii Moldova

„Orice pătrundere neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova este inacceptabilă și reprezintă o încălcare gravă a suveranității țării noastre”, precizează MAE.

Totodată, autoritățile de la Chișinău reiterează condamnarea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și cer încetarea acțiunilor care ar putea pune în pericol viețile oamenilor și securitatea statelor din regiune.

Fragmente de dronă, descoperite în apropiere de Colonița

Ieri, 18 septembrie, fragmente care ar proveni de la o dronă au fost găsite pe un teren din apropierea satului Colonița, municipiul Chișinău. Poliția anunță că descoperirea a fost făcută în urma verificărilor efectuate în zonă.

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Bubuitură puternică auzită în zona Colonița-Tohatin

În dimineața zilei de 18 septembrie, în jurul orei 04:20, o bubuitură puternică a fost auzită în zona de sud-vest a satului Colonița, în direcția localității Tohatin. Mai mulți oameni au apelat Serviciul 112, iar polițiștii au început verificările în teren.

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Poliția a căutat obiectul cu ajutorul dronelor

Inițial, organele de drept nu au găsit obiecte suspecte sau urme ale unei explozii. Ulterior, verificările au fost extinse în mai multe localități din apropiere, iar poliția a mobilizat inclusiv echipe dotate cu drone pentru a stabili locul și traiectoria obiectului care ar fi provocat bubuitura.

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