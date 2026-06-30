Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu precizări după informațiile apărute în spațiul public privind cazurile de intoxicație înregistrate în urma recepției organizate de Ambasada Statului Israel la Chișinău. Instituția confirmă că mai mulți angajați ai ministerului, care au participat la eveniment, au prezentat simptome specifice unei toxiinfecții alimentare și au solicitat asistență medicală.

Potrivit MAE, ceilalți reprezentanți ai ministerului care au fost prezenți la recepție nu au avut probleme de sănătate.

Totodată, Ministerul precizează că viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a participat la eveniment, însă nu a consumat produse alimentare în cadrul recepției, motiv pentru care nu a fost afectat de intoxicație.

Precizările vin în contextul în care Agenția Națională pentru Sănătate Publică investighează focarul de toxiinfecție alimentară înregistrat în rândul participanților la mai multe evenimente organizate într-un hotel din municipiul Chișinău, unde numărul persoanelor afectate a ajuns la 36, iar în cazul a 12 dintre acestea a fost confirmată infecția cu Salmonella Enteritidis. Ancheta epidemiologică este în desfășurare.

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