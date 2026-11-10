Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău confirmă că șase persoane, dintre care cinci cetățeni ai Republicii Moldova și una cu cetățenie moldovenească și română, au fost reținute la punctul de trecere a frontierei Lesovo, dintre Bulgaria și Turcia. În urma unui control vamal, asupra acestora au fost descoperite sume de bani nedeclarate, în valoare totală de aproximativ 1,2 milioane de dolari.

Potrivit MAE, reținerea a avut loc la data de 6 noiembrie 2026, iar datele au fost comunicate autorităților moldovenești de către partea bulgară.

În acest caz au fost inițiate șase dosare penale pentru a stabili cum au fost transportați banii.

„Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria monitorizează evoluția situației și este pregătită să acorde asistență consulară cetățenilor moldoveni reținuți, în conformitate cu prevederile legale", precizează MAE.

Cazul făcut public de presa din Bulgaria

Autoritățile bulgare au anunțat că banii erau ascunși sub haine, în centuri elastice, în pachete vidate cu bancnote de 100 de dolari. Asupra a cinci persoane au fost găsiți câte 200.000 de dolari, iar asupra celei de-a șasea – 199.900 de dolari. Suma totală se ridică la 1.199.900 de dolari.

Cele șase persoane, trei bărbați și trei femei au fost reținute, iar banii au fost confiscați. Ancheta este desfășurată de autoritățile bulgare.

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