Ministerul Afacerilor Externe anunță că, potrivit informațiilor furnizate de Ambasada Republicii Moldova la Atena, în accidentul rutier produs în regiunea Halkidiki au fost implicați patru cetățeni ai Republicii Moldova, membri ai aceleiași familii. În urma impactului, trei dintre aceștia și-au pierdut viața, iar un copil de șapte ani a supraviețuit și este internat în stare gravă, beneficiind de îngrijiri medicale.

Potrivit MAE, Ambasada Republicii Moldova la Atena este în contact permanent cu autoritățile elene, instituțiile medicale și familia victimelor, monitorizând evoluția cazului și oferind asistența consulară necesară.

Totodată, misiunea diplomatică întreprinde demersurile necesare pentru acordarea sprijinului consular în vederea repatrierii victimelor.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis condoleanțe familiei îndoliate și a precizat că va continua să urmărească evoluția cazului prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Atena și va menține legătura cu autoritățile elene competente.

Cum s-a întâmplat tragedia

Tragedia s-a produs miercuri după-amiază, pe drumul provincial Nea Moudania – Sithonia, în apropiere de localitatea Metamorfosi din Halkidiki. Mașina familiei s-a ciocnit frontal cu o autocisternă, condusă de un bărbat de 44 de ani.

În urma accidentului, mama în vârstă de 28 de ani și bebelușul familiei, de doar șase luni, au murit pe loc. Tatăl, în vârstă de 35 de ani, a fost descarcerat de echipele de intervenție și transportat în stare critică la spital, însă a decedat ulterior.

Șoferul autocisternei a fost reținut de autoritățile elene și urmează să fie prezentat procurorilor. Poliția investighează cauzele exacte în care s-a produs accidentul.

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