Ministerul Afacerilor Externe vine cu un nou avertisment pentru cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească în Federația Rusă. Instituția recomandă evitarea deplasărilor neesențiale, în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate și al creșterii numărului de situații în care cetățenii străini, inclusiv moldoveni, ar fi fost supuși unor controale riguroase, intimidări sau restricții la intrarea pe teritoriul rus.

Potrivit instituției, cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor controale riguroase la frontierele Federației Ruse și ale Republicii Belarus. Verificările pot include interogatorii extinse, reținerea temporară a documentelor de călătorie, examinarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice, prelevarea datelor biometrice, precum și refuzul intrării pe teritoriul rus fără explicații suficiente.

MAE avertizează asupra riscului de rețineri și detenții arbitrare

Ministerul de Externe atrage atenția că există riscul unor rețineri, arestări sau detenții pe baza unor acuzații formulate sau interpretate extensiv de autoritățile ruse. În astfel de situații, accesul la asistență consulară poate fi întârziat sau limitat, iar capacitatea autorităților de la Chișinău de a interveni poate fi restrânsă.

Totodată, MAE avertizează că persoanele aflate în detenție administrativă sau în situații de vulnerabilitate ar putea fi supuse unor presiuni pentru semnarea unor contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse.

Riscul este considerat mai mare în cazul persoanelor care dețin și cetățenia rusă sau care sunt tratate de autoritățile ruse drept cetățeni ai Federației Ruse.

Recomandările Ministerului de Externe pentru cetățenii moldoveni

MAE recomandă cetățenilor Republicii Moldova:

să evite deplasările neesențiale în Federația Rusă;

să analizeze cu atenție necesitatea tranzitării Rusiei și Belarusului;

să manifeste prudență în relația cu autoritățile de frontieră și alte instituții locale;

să nu semneze documente ale căror consecințe juridice nu le înțeleg pe deplin;

să contacteze imediat Ambasada Republicii Moldova în cazul unei rețineri, arestări sau altei situații care le poate afecta libertatea ori siguranța.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că monitorizează permanent situația și va actualiza recomandările de călătorie în funcție de evoluțiile din teren.

Acțiuni de intimidare sau reținere în Federația Rusă

Anterior, mai mulți cetățeni moldoveni au sesizat autoritățile Republicii Moldova cu privire la acțiuni de intimidare sau reținere în Federația Rusă, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Instituția precizează că aceste incidente reprezintă unul dintre motivele pentru care, în iunie 2025, a fost emisă alerta de călătorie pentru Rusia.

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