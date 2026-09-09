Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău respinge categoric informațiile lansate de Federația Rusă după atacul cu drone asupra punctului de trecere Starokazacie, aflat în apropierea frontierei cu Republica Moldova. Moscova susține că prin punctul de frontieră ar fi fost transportate arme către Ucraina. Autoritățile moldovene spun că informația este falsă și reprezintă o încercare de a justifica atacul.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, Federația Rusă a recunoscut că a vizat în mod deliberat punctul de trecere Tudora-Starokazacie, iar ulterior a încercat să explice atacul prin afirmații potrivit cărora prin acest punct ar fi fost transportate arme către Ucraina.

Diplomația de la Chișinău respinge categoric această versiune.

„Este o afirmație falsă și lipsită de orice temei. Prin teritoriul Republicii Moldova nu sunt transportate arme către Ucraina – nici prin punctul de trecere Tudora-Starokazacie, nici prin alte puncte de frontieră.”

MAE precizează că prin punctele de trecere dintre cele două țări circulă oameni – familii, copii, mame și persoane în vârstă – care călătoresc între Republica Moldova și Ucraina.

Chișinăul acuză Moscova de justificarea atacului prin dezinformare

Ministerul Afacerilor Externe califică drept „cinică și inacceptabilă” tentativa de a justifica moartea unor civili prin afirmații despre presupuse transporturi de arme.

„Republica Moldova condamnă ferm acest atac și respinge categoric orice tentativă de a-l justifica prin falsuri și dezinformare”, se arată în reacția MAE.

Reacția Chișinăului vine după ce partea rusă a afirmat că punctul de trecere atacat ar fi fost folosit pentru transportarea de armament destinat Ucrainei. MAE subliniază însă că nici prin Tudora-Starokazacie și nici prin alte puncte de frontieră ale Republicii Moldova nu sunt transportate arme către Ucraina.

Atacul a avut loc în noaptea de 8 spre 9 septembrie

Potrivit autorităților moldovene, punctul de trecere Starokazacie, de pe partea ucraineană a frontierei, a fost atacat în noaptea de 8 spre 9 septembrie. O dronă a lovit zona punctului de trecere, iar alte două aparate de zbor fără pilot au căzut în apropiere.

Persoanele aflate în punctul de trecere au fost evacuate, iar Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a raportat că o patrulă a auzit exploziile și a observat lumina acestora pe teritoriul Ucrainei.

În urma atacului, două persoane au murit, iar alte două au fost rănite. Activitatea punctului de trecere Tudora-Starokazacie a fost suspendată temporar, ulterior fiind reluată.

MAE avertizează asupra riscurilor pentru Republica Moldova

Ministerul Afacerilor Externe atrage atenția că atacurile desfășurate în imediata apropiere a frontierei Republicii Moldova reprezintă un risc direct pentru securitatea țării și a cetățenilor săi.

Chișinăul condamnă atacul și respinge orice încercare de a transforma victimele civile și infrastructura de frontieră într-un argument pentru justificarea unor acțiuni militare prin informații false.

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