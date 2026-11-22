Mai puțin zgomot la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Din decembrie, pasagerii nu vor mai auzi prin difuzoare când începe sau se încheie înregistrarea la zbor și nici anunțurile despre aterizarea aeronavelor. În schimb, vor trebui să se informeze de pe ecranele din terminal, numărul cărora va fi suplinit. Decizia a fost luată pentru a crea un mediu mai calm și mai confortabil pentru pasageri. În schimb, sunetul naiului și gongul rămân.

„Atenție, începe îmbarcarea pasagerilor!”

Elena POZDÎRCA, REPORTER PRO TV: „Astfel de sunete, care anunță începutul și încheierea înregistrării la zbor, dar și aterizarea aeronavelor, vor fi eliminate treptat din aeroport. Prin urmare, pasagerii care ajung în terminal vor trebui să urmărească ecranele de informare pentru a afla când începe înregistrarea și la ce ghișee trebuie să se prezinte”.

Nu toate anunțurile vor dispărea. Cele care țin de securitate și gestionarea situațiilor excepționale vor fi păstrate. În plus, aeroportul va instala 64 de ecrane digitale noi, prin care pasagerii vor urmări informațiile despre zboruri.

Natalia COJOCARU, PURTĂTOR DE CUVÂNT AIC: „Putem spune că este o schimbare pe termen lung, pe care o introducem etapizat și care deja o să se mențină și o să se alinieze la practica aeroporturilor europene”.

Reducerea anunțurilor sonore este o practică adoptată de mai multe aeroporturi internaționale. Sistemul este cunoscut drept „Silent Airport” și are scopul de a reduce zgomotul de fond, aglomerația sonoră și stresul călătorilor.

Gongul și sunetul naiului vor putea fi auzite și în continuare.

Natalia COJOCARU, PURTĂTOR DE CUVÂNT AIC: „Sunetul naiului, dar mai exact gongul nostru care este foarte popular în rândul pasagerilor, prin care se identifică aeroportul și face parte din identitatea noastră desigur că va rămâne”.

Pasagerii au păreri împărțite despre această decizie. Unii spun că nu vor simți nicio diferență.

„Eu mă orientez mereu după tablou, mie așa mii clar. Când se deschide înregistrarea. Pentru noi așa este comod. Dar nici nu ne deranjează sunetele”.

„Pe noi sunetele nu ne deranjează, ne orientăm după ecran”.

Alții însă apreciază măsura, deranjați de anunțurile prea zgomotoase și prea dese. Vede cu ochi buni inițiativa și această pasageră, care ne-a spus că nepoțica ei a fost speriată de unele alerte.

„-Ce părere aveți că sunetele vor fi scoase?

-Sunt de acord pentru că am fost vara aceasta cu nepoțica și când se pornea sunetele ea plângea tare, dar și noi maturii tensiune se ridică.

-O să urmăriți de pe panou zborurile?

-Da, da, da. Noi mereu de pe panou urmărim zborurile, la ce oră”.

Noul sistem va fi introdus începând cu prima zi a lunii decembrie.