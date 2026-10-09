Republica Moldova ar putea beneficia de noi avantaje de la Uniunea Europeană înainte de aderare. Unele, precum transferurile bancare mai ieftine și reducerea tarifelor de roaming, sunt deja resimțite. Despre integrarea graduală și obiectivul semnării tratatului de aderare în 2028 au vorbit ambasadoarea UE, Iwona Piórko, și Iulian Groza, la emisiunea „În PROfunzime”.

Iulian GROZA, DIRECTOR IPRE: „Cel mai important este accesul progresiv pe piața unică europeană. - Exact. - Ce ar însemna asta pentru Republica Moldova? Pentru producătorii din Republica Moldova? - Asta ar însemna, în primul rând, mai multe oportunități de comerț. Asta însemna o convergență mai înaltă economică cu Uniunea Europeană și asta însemna o previzibilitate, o predictibilitate inclusiv pentru investitori care vin în Republica Moldova, care investesc în Republica Moldova și mai multă previzibilitate pentru producătorii locali.”

De fapt, Republica Moldova este printre țările candidate care beneficiază deja de integrarea graduală, datorită acordului de asociere semnat în 2014, susține Groza. Însă, integrarea graduală nu înlocuiește aderarea propriu-zisă. Autoritățile de la Chișinău își propun să semneze tratatul de aderare în 2028, obiectiv susținut de Uniunea Europeană. Există însă o condiție, precizează ambasadoarea Uniunii Europene.

Iwona PIÓRKO, AMBASADOAREA UE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: „Intenția Guvernului Moldovei este să semneze tratatul de aderare în 2028 și Comisia Europeană susține această intenție și această ambiție, cu condiția ca dumneavoastră să țineți pasul cu reformele pe care le-ați arătat până acum.”

Pentru a respecta acest calendar, Republica Moldova urmează să primească o foaie de parcurs cu pași concreți și termene de realizare a reformelor. Documentul ar trebui să ajute autoritățile să avanseze mai rapid în procesul de aderare, susține șefa delegației ue.

Iwona PIÓRKO, AMBASADOAREA UE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: „Și vor primi în termen de o lună o foaie de parcurs cu pași concreți și cu anumite grafice de timp care vor ajuta cu siguranță negocierile de aderare. Nu că nu ați știut până acum ce să faceți, ați știut bine și vă descurcați bine, dar cu siguranță asta o să ajute și mai mult să progresați cu determinare.”

Foaia de parcurs ar urma să fie prezentată odată cu raportul anual al Comisiei Europene privind extinderea, așteptat la sfârșitul lunii octombrie. Acesta va evalua progresele Republicii Moldova, domeniu cu domeniu, și va arăta ce reforme mai trebuie realizate. Una dintre priorități rămâne reforma justiției, monitorizată îndeaproape de Bruxelles, susține ambasadoarea Uniunii Europene.