Treisprezece persoane au ajuns la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, după ce au prezentat simptome severe compatibile cu o infecție cu Salmonella. Vicedirectorul instituției, Petru Paveliuc, a declarat pentru PRO TV că pacienții au fost internați în perioada joi–duminică, iar în prezent se află în stare semi-gravă.

După apariția cazurilor de toxiinfecție alimentară, Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor s-a autosesizat în regim de urgență și a comunicat că toate persoane infectate au participat la un eveniment organizat la un hotel din Chișinău.

Instituția a anunțat că monitorizează ancheta epidemiologică și verifică posibila sursă de contaminare, precum și respectarea drepturilor consumatorilor afectați.

Datele ANSP

Totodată, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a confirmat existența unui focar de toxiinfecție alimentară în rândul participanților la evenimente organizate în perioada 22–26 iunie 2026, într-un hotel din Chișinău.

Potrivit instituției, sunt afectate 26 de persoane, iar la 7 pacienți a fost confirmată infecția cu Salmonella Enteritidis, restul probelor fiind în curs de examinare.

Ancheta epidemiologică în desfășurare

Echipele mixte ale ANSP și ale instituțiilor de control au demarat ancheta epidemiologică, au prelevat probe biologice și alimentare și monitorizează contacții. Ancheta este în desfășurare pentru identificarea sursei exacte a contaminării.

Recomandări pentru cetățeni

Autoritățile recomandă persoanelor care au participat la eveniment sau au consumat alimente în cadrul unității și prezintă simptome precum febră, greață, vărsături sau diaree să se adreseze imediat medicului sau serviciului 112.

De asemenea, este recomandată păstrarea documentelor justificative și a actelor medicale pentru eventuale demersuri legale.