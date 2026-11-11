Mai mulți agenți economici au primit mesaje electronice expediate în numele Agenției de Mediu, prin care li se oferă informații și recomandări privind respectarea legislației de mediu. Reprezentanții instituției avertizează însă că aceste mesaje nu le aparțin și nu reprezintă comunicări oficiale.

Potrivit Agenției de Mediu, mesajele au fost expediate de pe adresa mediu.gov.md@gmail.com și conțin recomandări referitoare la conformarea sistemelor colective la cerințele cadrului normativ în vigoare. În acestea sunt abordate inclusiv termenele de conformare și activitatea acestor sisteme.

Instituția precizează că adresa electronică respectivă nu îi aparține, iar mesajele transmise de pe aceasta nu au caracter oficial.

Agenția de Mediu îndeamnă destinatarii să fie precauți

Reprezentanții instituției recomandă agenților economici să verifice cu atenție proveniența și autenticitatea corespondenței primite, în special atunci când aceasta conține indicații privind obligațiile prevăzute de legislația de mediu.

Totodată, Agenția avertizează că simpla utilizare a denumirii instituției sau menționarea unor documente oficiale nu garantează autenticitatea mesajelor.