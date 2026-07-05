Un incendiu a izbucnit vineri seara la un adăpost de câini de pe strada Mircești 8/1 din Chișinău. Reprezentanții adăpostului susțin că în flăcări au murit mai mulți câini și acuză că tragedia s-ar fi produs pe fundalul unor conflicte mai vechi cu locuitori din zonă și cu autoritățile. Deocamdată, aceste afirmații nu au fost confirmate.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat vineri, 3 iulie, la ora 22:43. Pompierii au reușit să localizeze incendiul la ora 23:13, iar focul a fost lichidat complet la ora 23:39.

„A ars în totalitate podeaua din lemn din adăpostul câinilor, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați”, au precizat reprezentanții IGSU pentru PRO TV.

Mai mulți câini au murit

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, administratorii adăpostului afirmă că incendiul s-a soldat cu moartea mai multor animale.

„Aceasta este ultima fotografie cu mama și puii din Togatino. Ei nu mai sunt”, se arată în mesajul publicat după incendiu.

Imagini de la azil/ Facebook

Un incendiu intenționat?

Totodată, reprezentanții adăpostului susțin că, după stingerea incendiului, animalele rămase în viață au rămas fără adăpost. Aceștia mai afirmă că în ultimele luni au fost ținta unor acțiuni ostile și lansează suspiciuni că incendiul ar fi putut fi provocat intenționat. În postare sunt formulate și acuzații la adresa unor persoane și autorități, însă acestea nu sunt însoțite de dovezi și nu au fost confirmate oficial.

„Bucuria locatarilor este sinceră. Nu mai putem trăi în mijlocul unei asemenea uri. Tocmai această ură s-a transformat astăzi într-o mare tragedie pentru noi. Chibritul care a aprins saltelele din burete aflate lângă țarcuri putea fi aruncat cu mare plăcere de orice apicultor sau locuitor din zonă. De oricine. Toți ne urăsc la fel”, au scris pe pagina de Facebook.

PRO TV a solicitat un comentariu din partea poliției pentru a afla dacă este examinată ipoteza unei incendieri intenționate, iar responsabilii ne-au comunicat că vor reveni cu detalii.

De asemenea, am solicitat o reacție și Primăriei Chișinău cu privire la acuzațiile formulate de reprezentanții adăpostului, însă deocamdată nu am primit un comentariu.

Sursă video: Facebook