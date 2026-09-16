Mai mulți conducători au fost depistați în stare de ebrietate în timpul verificărilor desfășurate de polițiștii din Ialoveni. Printre cei opriți se numără un tânăr de 21 de ani care conducea un BMW fără permis, un bărbat care a refuzat testarea alcoolscopică și un șofer depistat cu 0,78 mg/l alcool în aerul expirat.

În satul Sociteni, polițiștii au oprit un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unui BMW. Acesta nu deținea permis de conducere, iar testarea alcoolscopică a indicat 0,40 mg/l alcool în aerul expirat.

În Ialoveni, un bărbat de 47 de ani, care conducea un ATV, a refuzat să fie supus testării alcoolscopice.

Un alt caz a fost documentat în Costești, unde un bărbat de 54 de ani, aflat la volanul unei Toyota, a fost testat cu 0,78 mg/l alcool în aerul expirat.

La Văsieni, polițiștii au depistat un tânăr de 24 de ani care conducea un Hyundai și avea 0,35 mg/l alcool în aerul expirat.

Vehiculele au fost ridicate

În aceste cazuri, mijloacele de transport au fost ridicate și transportate la parcarea specială.

Un alt caz a fost înregistrat în Puhoi, unde un bărbat de 35 de ani, aflat la ghidonul unei triciclete electrice, a fost depistat cu 0,66 mg/l alcool în aerul expirat. Acesta a fost sancționat contravențional.

Poliția reamintește conducătorilor auto și celorlalți participanți la trafic să nu urce la volan sau la ghidon după consumul de alcool și să opteze pentru siguranța proprie și a celor din jur.