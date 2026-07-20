Locuitorii mai multor cartiere din municipiul Chișinău vor rămâne temporar fără apă caldă menajeră, în perioada 21–24 iulie și 27 iulie–10 august 2026, ca urmare a unor lucrări planificate la sistemul centralizat de termoficare. Anunțul a fost făcut de Termoelectrica, care precizează că intervențiile sunt necesare pentru pregătirea sezonului rece 2026–2027.

Potrivit companiei, sistările vor afecta atât blocuri locative, cât și instituții medicale și de învățământ din sectoarele Centru și Rîșcani ale Capitalei.

Lucrările sunt necesare pentru sezonul rece

Reprezentanții Termoelectrica explică faptul că intervențiile fac parte din programul anual de mentenanță și modernizare a rețelelor termice și au scopul de a asigura funcționarea sigură și eficientă a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică în perioada rece a anului.

Compania îndeamnă consumatorii să manifeste înțelegere pentru disconfortul temporar, subliniind că aceste lucrări sunt esențiale pentru prevenirea avariilor și menținerea continuității serviciilor în timpul iernii.

Ce adrese vor fi afectate

În sectorul Centru, fără apă caldă vor rămâne consumatorii de pe:

strada Alexei Șciusev, 55;

strada Vlaicu Pârcălab, 15 și 23;

strada Mihail Kogălniceanu, 44;

strada Alexandru Bernardazzi, 70.

În sectorul Rîșcani, sistările vor viza imobile de pe:

strada Ismail;

strada Vasile Badiu;

strada Gheorghe Madan;

strada Socoleni;

strada Doina;

strada Calea Orheiului.

Printre obiectivele afectate se numără și mai multe instituții de educație timpurie, precum și o instituție medicală.

Unde pot solicita informații consumatorii

Pentru detalii privind durata sistărilor sau alte informații legate de lucrările planificate, consumatorii pot contacta Serviciul Consumatori Termoelectrica la numărul scurt 1300 sau la telefonul (022) 447-447.

Termoelectrica anunță că lucrările vor fi executate conform graficului stabilit, iar alimentarea cu apă caldă va fi reluată imediat după finalizarea intervențiilor tehnice.