Debitul de apă eliberat din lacul de acumulare Novodnistrovsk în râul Nistru a fost redus de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă, după ce în ultimele săptămâni s-a înregistrat o scădere continuă a volumului de apă din lac. Ministerul Mediului anunță că decizia a fost luată pentru a păstra rezervele de apă cât mai mult timp, în condițiile în care prognozele pentru următoarele două luni nu indică suficiente precipitații în bazinul superior al Nistrului, în zona Carpaților. Situația hidrologică pune presiune și pe sectorul energetic din regiune, inclusiv în România, unde nivelul scăzut al Dunării afectează funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă.

Potrivit ministrului Mediului, măsura are scopul de a păstra rezervele de apă din lacul de acumulare, în condițiile în care apa care ajunge în lac nu este suficientă pentru a acoperi cantitatea eliberată în Nistru.

Decizia a fost luată de Comisia Nistreană și este valabilă până la sfârșitul lunii august.

Autoritățile spun că vor monitoriza în continuare nivelul apei și situația hidrologică, iar asigurarea populației cu apă potabilă rămâne o prioritate.

Seceta reduce rezervele de apă din Nistru

Reducerea debitului vine pe fondul unei perioade secetoase, care a dus la scăderea rezervelor de apă din lacul de acumulare Novodnistrovsk. În același timp, cantitatea de apă care ajunge în bazinul superior al Nistrului nu este suficientă pentru refacerea rezervelor.

Pe 28 iulie, Guvernul a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic, pentru 30 de zile, din cauza scăderii nivelului apei din lacul de acumulare.

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Nivelul scăzut al Dunării afectează producția de energie din România

La centrala nucleară de la Cernavodă, Reactorul 1 este oprit din 28 iulie, iar Reactorul 2 ar putea fi oprit pe 13 august, dacă nivelul apei nu crește.

Reactoarele, de aproximativ 700 MW fiecare asigură circa 20% din energia produsă în România.

Pentru Republica Moldova, oprirea lor ar putea însemna mai puțină energie disponibilă pentru import din România și presiuni suplimentare asupra pieței regionale.

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