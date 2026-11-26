Mai puțină lumină în magazine și clădiri publice, scări rulante oprite în anumite intervale și prioritate pentru transporturile de carburanți la frontieră. Sunt câteva dintre măsurile aprobate de Guvern pentru a preveni o eventuală criză de energie în această iarnă. Autoritățile limitează și exportul de motorină prin Portul Giurgiulești, iar oamenii sunt îndemnați să evite consumul mare de electricitate în orele de vârf.

Autoritățile încearcă să prevină o eventuală criză energetică în această iarnă și vin cu restricții pentru instituții, magazine și consumatori. Astfel, la Portul Giurgiulești, motorina va putea fi exportată sau reexportată doar dacă stocurile depășesc 7.500 de tone, cu anumite excepții. În același timp, camioanele care aduc carburanți în țară vor avea prioritate la frontieră, iar trenurile care transportă produse petroliere vor trece primele pe calea ferată.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Totodată, administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale vor reduce cu cel puțin 30 la sută iluminatul interior, acolo unde este posibil. Luminile decorative, publicitare și cele din vitrine vor fi stinse. De asemenea, scările rulante vor fi oprite dimineața, între 6 și 9, și seara, între 17 și 22.”

ECONOMIE DE LUMINĂ ÎN MAGAZINE

Iluminatul interior redus cu cel puțin 30%

Vitrinele și luminile decorative – stinse

Scările rulante oprite între 06:00–09:00 și 17:00–22:00

Autoritățile locale vor trebui să reducă cu cel puțin 50 la sută consumul de energie pentru iluminatul stradal. Vor rămâne aprinse doar luminile din zonele unde acestea sunt necesare pentru siguranța oamenilor și a traficului. Instituțiile publice vor reduce și consumul de carburanți cu cel puțin 20 la sută.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Cetățenii sunt îndemnați să folosească mai puțină energie în orele de vârf, dimineața, între 6 și 9, și seara, între 17 și 22. Se recomandă și evitarea ascensoarelor în aceste intervale, pentru a preveni situațiile în care oamenii ar putea rămâne blocați dacă se întrerupe curentul.”

ÎNDEMN CĂTRE CETĂȚENI

06:00–09:00 și 17:00–22:00 – consum redus de energie

Evitați folosirea ascensoarelor în aceste intervale

Comisia Națională de Management al Crizelor precizează că, deocamdată, nu sunt planificate deconectări de energie electrică. Acestea vor fi aplicate doar dacă nu vor exista alte soluții, iar spitalele și serviciile de urgență vor fi protejate. Măsurile au intrat în vigoare pe 25 noiembrie, odată cu instituirea stării de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 30 de zile.