Republica Moldova își consolidează măsurile de protecție în contextul riscurilor energetice și hidrologice. Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat un nou set de acțiuni pentru a preveni eventualele perturbări în aprovizionarea cu energie electrică și apă, pe fondul reducerii capacităților regionale de producere a energiei și al scăderii debitelor fluviului Nistru.

Potrivit autorităților, situația regională impune măsuri preventive, în condițiile în care disponibilitatea energiei electrice a fost afectată de diminuarea producției hidroenergetice și nucleare în statele vecine.

Una dintre principalele decizii vizează protejarea energiei disponibile în orele de consum maxim. Astfel, Î.S. „Moldelectrica” va suspenda exporturile comerciale de energie electrică în intervalul 18:00–22:00, cu excepția cantităților necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public.

Măsura are scopul de a asigura prioritar consumul intern și de a reduce riscul apariției unor deficite în perioadele cu cea mai mare solicitare a rețelei.

Mai multă energie produsă local și surse alternative de aprovizionare

Autoritățile au decis și accelerarea dezvoltării capacităților de producere și stocare a energiei electrice.

Procedurile pentru conectarea bateriilor de stocare și a noilor centrale din surse regenerabile urmează să fie grăbite, astfel încât Republica Moldova să își crească capacitatea de producție proprie și să reducă dependența de evoluțiile de pe piețele regionale.

Totodată, S.A. „Energocom” va identifica și contracta surse alternative de energie electrică, pentru a asigura necesarul de consum chiar și în cazul reducerii disponibilității energiei în regiune.

Consumatorii, îndemnați să economisească energia în orele de vârf

Pentru a evita suprasolicitarea sistemului energetic, au fost introduse măsuri temporare de reducere a consumului în intervalele:

06:00–09:00

18:00–23:00

Acestea vizează autoritățile publice, spațiile comerciale, operatorii economici și alte categorii de consumatori.

Potrivit autorităților, economisirea energiei în orele de vârf va contribui la diminuarea riscului de întreruperi și la reducerea necesității procurării energiei de avarie.

Măsuri pentru protejarea resurselor de apă ale Nistrului

În paralel, Comisia Națională de Management al Crizelor a analizat situația hidrologică a fluviului Nistru, unde deficitul de apă continuă să se agraveze.

Pentru protejarea resurselor disponibile, autoritățile au decis limitarea utilizărilor neesențiale ale apei și prioritizarea consumului pentru populație, spitale, școli și alte servicii vitale.

De asemenea, irigarea din Nistru va fi organizată în perioadele în care pierderile prin evaporare sunt mai mici, iar apa va fi utilizată cu prioritate pentru culturile importante pentru securitatea alimentară.

Surse de rezervă pentru alimentarea cu apă

Pentru a preveni eventualele întreruperi în furnizarea apei, autoritățile vor activa surse alternative de alimentare.

Vor fi pregătite sonde de rezervă, cisterne pentru distribuirea apei și motopompe oferite din rezervele de stat.

Totodată, va fi intensificată monitorizarea calității apei, în condițiile în care debitele reduse și temperaturile ridicate pot favoriza dezvoltarea algelor și concentrarea poluanților.

Autoritățile promit monitorizare permanentă

Comisia Națională de Management al Crizelor precizează că măsurile adoptate completează deciziile aprobate anterior și au scopul de a consolida capacitatea statului de a reacționa rapid în situații de risc.

Autoritățile susțin că obiectivul principal este menținerea continuității serviciilor esențiale, protejarea populației și prevenirea unor perturbări majore în alimentarea cu energie electrică și apă pe durata stărilor de alertă.

Citeste si : Stare de alertă în sectorul energetic și hidrologic în Republica Moldova, pentru 30 de zile: autoritățile vor să prevină o criză a motorinei și probleme cu alimentarea cu apă - VIDEO