Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezidat luni ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, prima la care au participat membrii noului guvern condus de premierul Vasile Tofan. Reuniunea a fost dedicată evaluării progreselor în procesul de aderare la Uniunea Europeană și stabilirii priorităților pentru perioada următoare.

În cadrul ședinței a fost prezentat raportul privind implementarea Programului Național de Aderare pentru primul semestru al anului 2026. Totodată, au fost analizate progresele înregistrate în îndeplinirea criteriilor de referință intermediare aferente capitolelor 23 și 24 din procesul de aderare, care vizează justiția, drepturile fundamentale, libertatea și securitatea.

Potrivit Președinției, aceste domenii reprezintă fundamentul negocierilor de aderare, iar ritmul avansării Republicii Moldova depinde în mare măsură de implementarea reformelor la nivel național.

Pregătiri pentru evaluarea Comisiei Europene

Pe agenda reuniunii s-au aflat și prioritățile europene ale noului Executiv, precum și pregătirile pentru Pachetul de Extindere 2026 – raportul anual prin care Comisia Europeană evaluează progresele înregistrate de statele candidate.

Maia Sandu a subliniat că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană trebuie susținută prin reforme aplicate consecvent și prin rezultate concrete, care să fie resimțite de cetățeni.

Apel la mobilizare pentru continuarea parcursului european

Șefa statului a îndemnat instituțiile publice, autoritățile centrale și locale, societatea civilă și mediul de afaceri să își coordoneze eforturile pentru a menține ritmul reformelor și al transformărilor necesare aderării la Uniunea Europeană.

Totodată, Maia Sandu a anunțat că ședințele Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană vor continua să fie organizate cu regularitate, pentru a monitoriza implementarea angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană.