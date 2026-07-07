Cinci magistrați au fost numiți la Curtea Supremă de Justiție. În listă se regăsesc judecătorii Ana Cucerescu și Sergiu Stratan care l-au condamnat pe Vlad Plahotniuc. Pe lângă cei doi magistrați, este și Elena Croitor, candidatura căreia a fost propusă încă la început de an, iar acum o lună, Croitor și Cucerescu au fost înaintate de Consiliul Superior al Magistraturii. Maia Sandu a semnat, vineri decretul.

Potrivit decretului prezidențial, Elena Croitor, Ana Cucerescu, Alexandru Negru, Sergiu Stratan și Gheorghe Stratulat își încep activitatea la Curtea Supremă de Justiție la data intrării în vigoare a actului.

Numirile au loc în contextul reformării Curții Supreme de Justiție și completării funcțiilor vacante de magistrat.

Cine sunt magistrații care vor activa la instanța supremă

- Ana Cucerescu – a activat ca judecătoare la Judecătoria Bălți, ulterior la Judecătoria Chișinău. A candidat pentru funcția de judecător la CSJ și a trecut evaluarea externă de integritate.

-Elena Croitor – este doctor în drept. A activat în domeniul juridic și academic, inclusiv ca cadru didactic la Facultatea de Drept a USM.

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-Alexandru Negru – a activat ca judecător la Judecătoria Chișinău. În 2025, a fost desemnat de CSM pentru transfer temporar la CSJ.

-Gheorghe Stratulat – a activat ca judecător la Judecătoria Chișinău și, în 2025, a fost transferat temporar la Curtea Supremă de Justiție prin decizia CSM.

-Sergiu Stratan – a activat ca judecător la Judecătoria Chișinău și a fost selectat de CSM în urma concursului pentru funcția de judecător la CSJ.