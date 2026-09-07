Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați, care vor reprezenta state europene și țări din alte regiuni ale lumii în relația cu Republica Moldova.

Printre noii șefi ai misiunilor diplomatice se numără reprezentanții a patru state membre ale Uniunii Europene, care își au reședința la Chișinău.

Este vorba despre Martina Hermann, ambasadoarea agreată a Austriei, Siiri Königsberg, ambasadoarea agreată a Estoniei, Mindaugas Kačerauskis, ambasadorul agreat al Lituaniei, și Esselien Hermien Theresia Van Eerten, ambasadoarea agreată a Regatului Țărilor de Jos.

Estonia și Norvegia, pentru prima dată cu ambasadori rezidenți la Chișinău

O premieră diplomatică este reprezentată de Estonia și Norvegia. Cele două state sunt reprezentate pentru prima dată de ambasadori cu reședința la Chișinău, după ridicarea la rang de ambasadă a birourilor diplomatice ale acestora din Republica Moldova.

Norvegia, stat membru al Spațiului Economic European, este reprezentată de Anne Kjersti Amundsen, ambasadoare agreată cu reședința la Chișinău.

Totodată, Muntenegrul, țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, va fi reprezentat de Danilo Brajović, ambasador agreat cu reședința la București.

Noi ambasadori din Cuba, Ghana și Panama

Scrisorile de acreditare au fost prezentate și de reprezentanții unor state din afara Europei.

Alexander Valentín Rodríguez Salazar este noul ambasador agreat al Cubei, cu reședința la București. Ghana este reprezentată de Koma Steem Jehu-Appia, cu reședința la Moscova, iar Panama — de Jorge Ricardo Silén Santacoloma, cu reședința la Varșovia.

Prin primirea scrisorilor de acreditare, noii ambasadori își încep oficial misiunile diplomatice în relația cu Republica Moldova.